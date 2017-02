Burkina Faso: Le Dr Kadéba débouté au Conseil d'Etat dans l'affaire CAMEG

Dans la partie adverse, Me Jean Charles Tougma, conseil des docteurs Kadéba et Kouyaté, a signifié qu'en faisant le recours en annulation, ils ont estimé qu'il y a eu un abus contre les statuts de l'association.

« Sur ces trois points, le Conseil d'Etat nous a suivis et cela nous conforte dans notre position que Jean Chrysostome Kadéba doit faire amende honorable et laisser l'institution fonctionner», a-t-il conclu.

De plus, le défaut de qualité en son sens veut dire que le Dr Jean Chrysostome Kadéba a été licencié de telle sorte qu'il ne peut plus initier une procédure au titre de représentant de la CAMEG.

Pour Me André Ouédraogo, associé de Me Edasso Rodrigue Bayala, tous deux conseils de la «nouvelle équipe», la juridiction est allée dans le sens qu'ils souhaitent. «Au cours de l'instruction à la barre, nous avons soulevé ces aspects pour expliquer d'abord que la CAMEG en tant qu'association n'avait aucune qualité parce que le décret pris en Conseil des ministres ne la concernait nullement », a-t-il indiqué.

«Le Conseil d'Etat déclare le recours contre le décret portant nomination des représentants de l'Etat à la CAMEG irrecevable pour défaut de qualité, défaut de capacité et d'intérêt à agir.» C'est en substance la décision qui a été rendue par la plus haute juridiction de l'ordre administratif burkinabè.

Pour un des conseils de ce dernier, Me André Ouédraogo en l'occurrence, cette décision ne fait que conforter leur position qui est que «le Dr Jean Chrysostome Kadéba doit faire amende honorable et laisser l'institution fonctionner».

