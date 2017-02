Cote d'Ivoire: Sotra - De nouveaux autobus annoncés pour fin mars 2017

Les populations abidjanaises se déplaceront bientôt sans trop de difficultés. En effet, par le biais d'un communiqué du 15 février 2017 dont nous avons eu copie, la Sotra annonce pour la fin du mois de mars 2017, l'arrivée de 100 autobus flambant neufs.L'acquisition de ces nouveaux engins est la concré- tisation de la signature de convention portant projet d'acquisition d'un total de 500 autobus neufs, entre l'Etat de Côte d'Ivoire et Eximbank-Inde, paraphée en décembre 2016. Le processus de livraison des nouveaux bus a déjà démarré avec l'embarquement de ces engins à partir du Port de Mumbai (Inde) en direction du Port d'Abidjan.Tout en saluant la venue prochaine de ces bus, le Directeur général de la Sotra, Méïté Bouaké, a expliqué que le gouvernement ivoirien, sous la houlette du Président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, veut redonner à la Sotra ses lettres de noblesse.

