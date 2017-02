Cote d'Ivoire: 13ème festival international de la culture et des arts de Daoukro (ficad) - Olivier Akoto dévoile les grandes lignes

Après un crochet en août l'année dernière, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro (Ficad) renoue avec sa période habituelle, celle de la Pâques. L'édition 2017, la treizième du genre, se tiendra du 8 au 16 avril prochain. L'annonce a été faite, mardi dernier, par le commissaire général de l'événement, l'Honorable Olivier Akoto, au bureau de l'Unesco à Cocody-Angré.

Selon lui, ce 13ème Ficad se déroulera autour du thème : « Optimisation des potentialités culturelles et touristiques pour un développement local efficient». « Le Ficad vise ainsi à impacter durablement la vie des populations de la région en leur apportant un mieux-être », a précisé l'Honorable Olivier Akoto. Concrètement, le Ficad 2017 sera meublé notamment par une table ronde, un cross populaire, un concours culinaire, une foire commerciale et gastronomique, une soirée de beauté, une campagne médicale, une parade carnavalesque, une sortie touristique à Prepressou, village du président Bédié, pour célébrer la Pâques lors des concerts géants avec en attraction Sidonie la Tigresse, Les Patrons et bien d'autres artistes. Sans oublier une journée culturelle et touristique des trois départements de la région ; une journée dédiée à l'hygiène et la salubrité ; et une autre consacrée à la forêt et l'agriculture. « Les innovations récemment apportées par l'équipe du FICAD, dont le FICAD n'Gowa ou encore la journée de l'Entreprenariat et de l'Emploi se verront renforcés. Mais, la plus importante cette année, c'est le vernissage de l'exposition de peinture des étudiants de l'Ecole des Beaux-Arts de l'Insaac », a ajouté M. Akoto. Ensuite, le député de la circonscription Daoukro-N'gattakro a annoncé la participation du Cameroun en tant que pays invité d'honneur et aussi du Ghana, et de la RD Congo.

Représentant M. Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Liazéré Elie, conseiller technique, a exprimé le soutien de ce ministère à ce festival, dont il a salué la pertinence et la contribution fort appré- ciable à la promotion de la culture et du tourisme dans la région de l'Iffou. Au nom du Conseil régional de l'Iffou, l'Honorable Adi Kouamé Isaac a réitéré son soutien indéfectible au Ficad, quand M. Kouadio Evariste, qui repré- sentait le maire de Daoukro, a invité le public à se déplacer massivement à Daoukro pour faire la fête. Chargé de programme culture à l'Unesco, Maimouna Camara a noté que le Ficad promeut la diversité culturelle, l'une des missions de son institution.