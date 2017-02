Cameroun: Artisanat - Trois Camerounais primés en Chine

Ils ont reçu les prix de meilleurs artisans de l'industrie de design et de créativité en mode et maroquinerie en décembre dernier à Shenzhen .

Ils sont trois artisans camerounais, Armstrong Loga, Ousmane Ali et Nadège Zili à avoir été primés à Shenzhen en Chine en industrie de design, créativité en mode et maroquinerie. C'était le 10 décembre dernier, lors de la Semaine d'industrie créative et de design de Shenzhen. Des trophées que les trois jeunes artisans ont reçu des mains du maire de la ville chinoise, après avoir chacun exposé son œuvre.

Armstrong Loga a présenté des modèles et des planches (dessins d'art). « Il s'agissait de montrer la gestion du textile et la combinaison des essences dans ce textile », explique-t-il. Pour Ousmane Ali, le chef-d'œuvre consiste en des accessoires de mode. Notamment des colliers, parures, perles ethniques travaillés avec du cuir, du « yengué », de l'ébène et du « djiguida ». Nadège Zili a, quant à elle, exposé une collection urbaine de vêtements s'inspirant des huttes traditionnelles beti.

Pour arriver à ce résultat, Amstrong Loga parle d'une semaine répartie en trois volets. La première phase a consisté en l'imprégnation de la culture créative de cette cité qui est notamment la ville mondiale de la culture, de l'innovation et de l'environnement. Pour la deuxième phase, les artisans venus de 12 pays du monde ont reçu une formation sur l'industrie de design créatif et la créativité culturo-artistique. A la troisième étape, il a été question de les entretenir sur l'artisanat prototype du pays, ses essences et sa démarche créative.

« Il fallait tout recontextualiser et nous étions notés. Pour chacune de ces étapes, nous avons reçu les prix d'or de la créativité, on a été lauréats et diplômés comme experts en industrie du design et en créativité culturo-touristique », ajoute l'artisan. Selon les heureux élus, l'aventure commence il y a quelques mois lorsque le ministère des Relations extérieures contacte les trois ministères en charge de la Culture, de l'Artisanat et de l'Emploi.

Il faut présélectionner les meilleurs artisans dans ces domaines pour représenter le Cameroun en Chine. « J'avais déjà participé à ce type de manifestation notamment à Tokyo en 2014 où j'ai été sacré meilleur styliste africain et même à la Fashion week de New-York en 2012 », se réjouit Amstrong Loga. Trois fois lauréat au Salon international de l'artisanat du Cameroun (Siarc), Ousmane Ali possède un CV étoffé doublé d'un parcours intéressant dans le domaine de la maroquinerie et accessoires de mode.