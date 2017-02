Cameroun: La grande muette qui parle

Des personnels militaires tout sourire, s'attelant à présenter le stand et à expliquer les missions de chaque corps d'armée ainsi que les équipements exposés. Le tout sur fond de musique. Résultat, le site ne désemplit pas. Dans un grand espace ouvert, on aperçoit des équipements destinés à la lutte contre les sinistres, tels que les combinaisons de sauvetage aquatique et les extincteurs destinés au Corps national des sapeurs-pompiers. Le contrôle routier est également mis en exergue dans le box réservé à la gendarmerie, à travers les équipements tels que le radar, les scanner et les détecteurs de métaux.

« On ne peut pas parler de climat des affaires sans évoquer la défense et la sécurité. Nous avons voulu saisir l'opportunité qu'offre Promote pour présenter aux opérateurs économiques nos capacités en matière de défense ».

