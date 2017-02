Cote d'Ivoire: Coupes africaine des clubs - Résultats mitigés pour les ivoiriens

Une semaine après la finale de la CAN 2017, la CAF a entamé les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. L'Asec Mimosas étant exempte de cette entame de compétition dans la Coupe de la Confé- dération, trois rencontres ont particulièrement retenu l'attention des sportifs ivoiriens. En Ligue des Champions, l'AS Tanda et le Séwé Sport de San Pedro portaient ainsi les couleurs nationales. Le Sporting club de Gagnoa tentait d'exister au niveau de la Coupe de la Confédération.

Trois ambassadeurs ivoiriens aux fortunes diverses après cette manche aller. Eliminée à ce stade de la compétition, la saison dernière, l'AS Tanda avait un défi personnel à relever. Montrer que ce qui s'est passé était un faux pas à vite oublier et aussi honorer le second titre consécutif de champion de Côte d'Ivoire. Face aux Nigériens de l'AS FAN, le samedi dernier, il a fallu attendre la seconde période du match pour voir l'AS Tanda venir à bout de son adversaire (3-0). Un succès acquis qui permet aux Etoiles du Zanzan de prendre une option sérieuse sur la qualification pour les seizièmes de cette compétition. Le Séwé Sport de San Pedro, second représentant ivoirien en Ligue des Champions, est revenu de son expédition en Gambie avec des égratignures. Les Portuaires ont été défaits par la formation locale de Port Authority (1-0) à Bakau. Le coach Njoya Mesack et ses hommes tenteront de décrocher leur ticket pour le tour suivant en négociant parfaitement le second acte de leur confrontation. Ce qui serait un bel exploit pour le vice-champion.

En déplacement au Burkina Faso, le Sporting Club de Gagnoa n'a pu faire qu'un nul face à la formation locale de Sonabel (0-0). Toutefois, les joueurs du Sporting devront se méfier de ce résultat qui pourrait s'avérer négatif. Pourvu que les coéquipiers de Cissé Abdoulaye Karim soient aimés par la ferme volonté de continuer cette aventure. A l'issue de cette première manche des phases éliminatoires des coupes africaines des clubs, les trois représentants ivoiriens gardent intactes leurs chances de qualification pour le tour prochain des deux compétitions.