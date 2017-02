Cote d'Ivoire: Procès laurent gbagbo et blé goudé - Bredou M'bia: « Nous n'avons pas été informés de certains faits »

Après des discussions de procédures entre l'accusation et la partie civile, la cours a décidé de la comparution à visage découvert de l'ex-patron de la police nationale. Pour le premier jour de témoignage, le témoin P46 a été comme témoin de la vérité mais pas celui de l'une des deux parties, selon le juge président Cuno Tarfusser. « Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité », a déclaré Bredou M'Bia avant d'être interrogé par le bureau du procureur. L'interrogatoire conduit par le substitut du procureur Mc Donald a porté sur les fonctions, le parcours à la police du témoin ainsi que sur les origines de l'ex CECOS. L'ex-patron de la police nationale est revenu sur la composition, le fonctionnement et l'équipement des différentes unités de la police comme la Brigade anti- émeute (BAE), la Compagnie républicaine de sécurité (CRS), les districts de commissariat, les commissariats... Bredou M'Bia a reconnu avait reçu une équipe du bureau du procureur dans la recherche de certains dossiers. Mc Donald est revenu sur une circulaire signée des mains de l'ex-patron de la police, appelant ses subalternes à lui rendre compte de leur mission sur le terrain.

