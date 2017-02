Madagascar: Entrepreneuriat - Anzisha Prize 2017 lancé

Après le sacre de Tahina Randriarimanana en 2016, le monde de l'entrepreneuriat malgache commence à booster de jeunes startupers innovants.

Qui va succéder à Tahina Randriarimanana Avec sa victoire au prestigieux concours Anzisha de l'entreprenariat en Afrique en octobre avec son entreprise Fiombonana, ce jeune entrepreneur de Faratsiho a fait des émules parmi les jeunes entrepreneurs

malgaches.

Le succès rencontré par Tahina Randriarimanana en Afrique du Sud témoigne la potentialité des jeunes porteurs de projet malgache. On dit toujours que les jeunes malgaches n'en manquent pas d'idée. L'Anzisha Prize serait donc une opportunité pour ces jeunes entrepreneurs de décrocher un financement pour développer les activités de leurs sociétés.

« (Ce prix est ouvert aux jeunes entrepreneurs qui ont développé et mis en œuvre des solutions innovantes face aux défis sociaux, ou qui ont initié des entreprises prospères au sein de leurs communautés », selon les organisateurs du concours. L'édition 2017 de ce concours vient d'être lancée hier.

« Je sais qu'il y a beaucoup d'autres jeunes comme Tahina Randriarimanana à Madagascar. Des jeunes qui ne se laissent pas abattre. Des jeunes qui bossent dur jour et nuit. Il est temps de gratifier vos efforts et de célébrer l'entrepreneuriat et les multiples projets positifs à Madagascar », a publié sur son mur Andry Ravololonjatovo, celui qui a accompagné notre champion au cours de la phase finale de ce prestigieux concours.

Porteur de projet

Coïncidence ou pas, les évènements en faveur des startups affluent avec notamment le concours de l'entrepreneuriat organisé par la Pépinière d'entreprises de Toamasina qui a connu du succès auprès des entrepreneurs. Les organisateurs annoncent avoir reçu 38 dossiers dont 13 d'entre eux ont été sélectionnés à la phase finale qui s'est tenue mardi dans la ville du Grand port de l'Est.

D'après les organisateurs de ce concours, parrainé par le jeune champion d'Afrique, le concours a pour objectif de promouvoir la créativité et l'innovation des projets liés au secteur de valorisation des nuisances en ressources, à développer les recherches dans le domaine et faire émerger la culture entrepreneuriale au niveau de l'université, des centres de formation professionnelle, et dans le monde socio-économique de la ville de Toamasina.

À l'issue de la phase finale, Murielle Daniella a raflé le premier prix, soit un financement de 1,5 millions ariary, avec son projet sur « La transformation des déchets plastiques en briques ». Le deuxième prix revient à Jean Parfait Rasoloharisoa avec son projet portant sur « L'élevage de lombrics et lombri-compostage ». Victor Soloheritiana ferme le podium avec « le recyclage de déchets du marché de bazar kely et recyclage du bambou ». Pour ce prix, ils remportent chacun un chèque de 1 000 000 ariary et bénéficient d'un hébergement gratuit à la Pépinière jusqu'en décembre 2018.

À 22 ans, le parrain de ce concours tamatavien, a été élu meilleur jeune entrepreneur de l'Afrique devant d'autres jeunes issus de plusieurs pays africains.