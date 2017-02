Madagascar: Ligue 1 - AS Adema, Mama FC et Tana FC leaders

Les deux équipes de repos pour cette journée sont l'Elgeco Plus qui disputera son match retour comptant pour le tour préliminaire de la coupe de la CAF (Confédération africaine de football) et FC Tana, dernier du classement. À l'issue de la deuxième journée, Angelot Andrianatenaina de l'AS Adema est le meilleur buteur du championnat avec trois réalisations, talonné par Hasinirina Onjaniaina Patrick de l'As Adema lui aussi et Blaise de Mama FC qui ont inscrit chacun deux buts.

Il en est de même pour l'équipe d'Ivato qui retrouvera le Cospn. Ce dernier compte lui aussi deux défaites et un match nul. Le dernier match de cette troisième journée sera le duel entre l'équipe de l'assurance Mama, dauphine au classement et les Militaires, qui se trouvent à la quatrième place provisoire avec une victoire en autant de rencontres.

La journée de dimanche sera inaugurée par la rencontre entre les deux avant-dernières équipes du classement provisoire, Uscafoot et SabNam. En deuxième heure, Tana FC classé troisième sera opposé à Mi20 qui a déjà subi deux défaites et un match nul.

Le championnat d'Analamanga entame sa troisième journée ce dimanche 19 février toujours sur le terrain de Bevalala. Après leur parcours sans faute, trois clubs, en l'occurrence l'AS Adema, Tana FC et Mama FC, occupent après les deux journées du championnat, le fauteuil de leader avec six points chacun.

