Sénégal: ONU - Le Haut-commissariat aux droits de l'homme lance un appel de fonds de 253 millions de dollars

communiqué de presse

ZeidRa'ad Al Hussein, Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), a lancé un appel de fonds de 253 millions de dollars pour 2017, exhortant les États et les bailleurs de fonds privés à soutenir sa capacité à travailler et défendre les droits de l'homme pour tous, en tout point du globe, indique le communiqué parvenu à LEJECOS.

«Notre monde est entré dans une période de profonde incertitude. Dans de nombreux pays, les règles établies sont mises à mal-la xénophobie et les appels à la discrimination raciale et religieuse sont aujourd'hui monnaie courante et semblent même chaque jour gagner un peu plus de terrain et s'enraciner davantage», a déclaré le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ZeidRa'ad Al Hussein.

Ainsi, cette année, le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme aspire à mobiliser un financement extrabudgétaire à hauteur de 252,9 millions de dollars, venant compléter le budget ordinaire de 107,56 millions de dollars accordé par l'ONU au Haut-commissariat.

Selon lui, la situation est grave et préoccupante - mais rien n'est encore perdu. «C'est un cri d'espoir que je lance, un appel à l'action. Il témoigne de l'urgence de cette situation: nous devons parvenir à une compassion généralisée, à la stabilité et au développement inclusif, dont les droits de l'homme sont la clé de voûte».

Le HCDH accuse un déficit de financement grave et chronique, a noté le Haut-commissaire, qui a jugé nécessaire d'élargir la base de soutien financier pour inclure davantage d'États membres et encourager la participation d'un éventail plus large de bailleurs de fonds privés.