Ile Maurice: Artistes en colère - Le concert du 12 mars compromis

Le ministre des Arts et de la culture commentera cette situation le jeudi 16 février, lors d'une conférence de presse. Cependant, au ministère, on essaie toujours de contrevérifier l'ampleur de ce boycott annoncé pour déterminer s'il s'agit juste d'un appel qui ne sera pas suivi.

Contacté par l'express, Nando Bodha, le président du comité organisateur, appelle à l'apaisement. «Il y a un nouveau ministre de la Culture (NdlR, Prithviraj Roopun, nommé en janvier). Il y a sûrement une liste de sujets à voir entre les artistes et le ministère. Il faut tourner la page et commencer sur de nouvelles bases.»

L'invitation est relayée par Percy Yip Tong et Zanzak Arjoon. Ce dernier est président de l'Association des auteurs et compositeurs mauriciens. Le front composé de ces artistes dit avoir déjà obtenu le soutien de plusieurs grands noms et labels de la chanson mauricienne.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.