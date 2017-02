Ile Maurice: Un vol direct Amsterdam-Maurice en octobre

Cette liaison sera effectuée en collaboration avec Air Mauritius. «C'est sur notre liste de souhaits depuis un moment. Je suis heureux que nous puissions proposer un vol toute l'année vers cette merveilleuse île, avec notre partenaire Air Mauritius», a indiqué Pieter Elbers, Chief Executive Officer (CEO) de KLM, dans un communiqué émis le mercredi 15 février.

Le nouveau Boeing 787-9 de la compagnie KLM sera mis à la disposition des voyageurs. L'appareil comprend 30 sièges en classe affaire, 45 en économique confort et 219 en classe économie. L'avion décollera de l'aéroport de Schiphol, Amsterdam, les lundis, jeudis et samedis à 17h20 (heure locale) et atterrira à Plaisance à 7h35 (heure locale). Le départ de Maurice est prévu à 9h45 pour arriver à 18h35 à Amsterdam.

Pendant la saison estivale, MK opérera deux vols par semaine sur Amsterdam, les lundis et vendredis, dès le 26 mars 2018. Il est prévu qu'un troisième vol par semaine, les mercredis, soit introduit en août et octobre. Le vol Amsterdam-Maurice sera effectué sur un Airbus A340 avec 28 sièges en classe affaire et 264 en économie.

Du côté de MK l'on se réjouit de cette nouvelle collaboration. Raja Buton, Officier-in-Charge, affirme que «l'ajout de la desserte Amsterdam-Maurice à notre réseau reflète les objectifs de notre stratégie, pas seulement pour le marché néerlandais mais aussi pour toute l'Europe, en utilisant le vaste réseau de KLM».