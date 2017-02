Sénégal: Un vent de réconciliation souffle dans l'APR à Koungheul

Il faut cependant signaler que dans le besoin d'accroître le taux de participation dans le département de Koungheul, des comités et des groupes de veille ont été installés dans les quartiers de la commune, également dans les villages et les autres agglomérations afin d'inscrire le maximum de citoyens en âge de voter sur les listes électorales.

Cette démarche a non seulement été entreprise par les responsables du département, mais aussi par tous ceux qui soutiennent le président de la République dans le département de Nioro et la région de Kaffrine.

Yaya Sow, conseiller économique, social et environnemental, Mme Socé Diop, directrice de l'agence de construction des bâtiments et édifices publiques, qui s'était faite représenter, Mamadou Djigo, directeur de l'Agence nationale de l'Aménagement du territoire (Anat), Mayacine Camara, maire de Koungheul, ont tous répondu à cet appel pour la bonne cause de la réunification.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.