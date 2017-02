Sénégal: Le tourisme sénégalais "va de mieux en mieux"

"Vous voyez bien qu'on n'a plus de plages, mais les clients habitués font maintenant fi des plages et commencent à revenir dans notre pays, parce qu'il y a la téranga (hospitalité) sénégalaise, nous sommes un pays stable, entre autres atouts qui constituent des facteurs encourageants pour notre tourisme", a estimé M. Sarr.

Le Sénégal demeure "un pays accueillant" avec un tourisme "très attractif", malgré l'érosion côtière qui de plus en plus, prive les réceptifs de la Petite-Côte sénégalaise de leurs plages, a-t-il soutenu.

De même la clientèle locale n'est pas en reste, qui vient plus régulièrement cette saison pour des séminaires et autres rencontres organisées à Mbour, en comparaison de la saison écoulée, a fait valoir Ibrahima Sarr.

Les choses commencent depuis "à changer petit à petit", bien qu'il soit encore "prématuré de faire un bilan réel" de la présente saison caractérisée selon lui par un retour de plus en plus marqué des tours opérators.

