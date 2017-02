Congo-Kinshasa: Le «Front pour le Respect de la Constitution» désavoue Eve Bazaiba

Les Nations Unies, l'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et l'Organisation internationale de la… Plus »

Ce dernier n'avait pas, non plus, apprécié la réponse discourtoise que Bazaiba lui avait réservée à l'issue d'un entretien qu'elle venait d'avoir avec la délégation de la CENCO conduite par son président, Mgr Marcel Utembi, et celle du Rassemblement, sous la direction de Félix Tshisekedi.

Et, elle nous a menacés de nous retirer notre qualité de Coordonnateur général adjoint et de fondateur », a martelé Menga Lubuele François.

On reproche à Eve Bazaiba « une dérive hégémonique et totalitaire », en ce sens qu'elle s'illustre par des décisions unilatérales, violant ainsi les statuts du « Front ». Ce comportement se manifeste également par des alliances qu'elle conclue au nom du Front.

Dans une déclaration politique faite hier mercredi 15 février 2017 au centre Bomoko sur l'avenue Saidi à Matonge, sous la signature de Menga Lubuele François, Coordonnateur général adjoint, le « Front pour le Respect de la Constitution » a affirmé avoir retiré sa confiance à la Secrétaire Générale du MLC (Mouvement de Libération du Congo), Eve Bazaiba, et ne plus se sentir lié aux engagements qu'elle pourrait prendre ou encore ses déclarations au nom de la plate-forme.

