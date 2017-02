Afrique de l'Est: Le Secrétaire Exécutif de la CIRGL Professeur Ntumba Luaba assiste au 17è Sommet du COMESA à Kinshasa

12 décembre 2013 par le Gouvernement de la RDC et l'ex-M23 ainsi que le communiqué conjoint final. Ils ont passé en revue les indicateurs de résultats proposés par le Mécanisme national. Ainsi, il a été convenu, dans le cadre de suivi, d'organiser une réunion mensuelle d'évaluation entre le Mécanisme National et la CIRGL.

Par la suite le Secrétaire Exécutif de la CIRGL a accompagné le Ministre des Relations Extérieures de la République d'Angola en sa qualité de Président en exercice du Comité Interministériel Régional de la CIRGL, Son Excellence Georges Rebelo Pinto Chikoti en audience que le Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence Joseph Kabila Kabange a bien voulu lui accordé. L'audience a porté principalement sur la question de la consolidation de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC ainsi que des relations entre l'Angola et la RDC.

Bujumbura, Burundi le 5 Mars 2014: Du 26 au 27 février 2014, le Secrétaire Exécutif de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), Professeur Ntumba Luaba a représenté la CIRGL au 17è Sommet du Marché Commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA) tenu à Kinshasa, en République Démocratie du Congo. La participation du Secrétaire Exécutif de la CIRGL et celle de la Secrétaire Exécutive de la SADC ont été bien appréciée.

