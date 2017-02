Sénégal: La "Triennale" 2017 de l'ADEA délocalisée à Dakar

communiqué de presse

Dakar — L'édition 2017 de la "Triennale", événement phare de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), initialement prévue du 14 au 17 mars à Marrakech (Maroc), se tiendra finalement au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio à Dakar, annonce un communiqué.

"L'organisation et les préparatifs logistiques sont en cours entre l'ADEA et le gouvernement de la République du Sénégal pour accélérer le processus, compte tenu de la brièveté du délai", précise le texte, sans donner les raisons de changement de lieu.

La date initiale retenue pour cet évènement demeure toutefois maintenue.

La conférence sera présidée par le chef de l'Etat Macky Sall, président du comité des dix chefs d'État africains considérés comme des "champions" en matière d'enseignement supérieur, de sciences et de technologie.

D'autres chefs d'État et de gouvernement africains, leurs homologues non-africains, des ministres africains et non africains, des responsables d'agences de coopération au développement et d'autres parties prenantes de l'éducation, de la science et de la technologie, prendront part à la rencontre, renseigne le communiqué.

L'ADEA a organisé 9 biennales sur des thèmes différents depuis 1991, avant de muer en "Triennale" en 2012, à Ouagadougou (Burkina Faso).

Cette première s'était tenue sur le thème "Promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement durable de l'Afrique : comment édifier et concevoir une réponse efficace des systèmes d'éducation et de formation ?".

La "Triennale" 2017 intégrera les dernières initiatives continentales et internationales dans le domaine de l'éducation, avec notamment les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l'assemblée générale des Nations unies