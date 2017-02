Congo-Kinshasa: Une fuite en avant

Les Nations Unies, l'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et l'Organisation internationale de la… Plus »

En alléguant qu'il ne dispose pas de moyens financiers pour organiser les élections cette année, conformément à l'Accord global et inclusif du 31 décembre, le gouvernement Samy Badibanga fait une fuite en avant. Mieux, cet Exécutif est en train de jouer le jeu de la Majorité présidentielle qui, durant cinq ans, n'a pas voulu organiser les élections. Une stratégie machiavélique qui consiste à pérenniser le président Joseph Kabila à la tête du pays alors qu'il a épuisé depuis le 19 décembre 2016 son deuxième et dernier mandat.

C'est cette absence d'élections qui est à la base de la crise politique actuelle qui a débouché initialement sur l'Accord politique issu du dialogue nationale de la cité de l'Union africaine signé le 18 octobre 2016. Le gouvernement Badibanga est l'émanation de cet accord politique entre la Majorité présidentielle et une petite frange de l'opposition et de la Société civile.

La République démocratique du Congo est à sa troisième expérience dans l'organisation des élections démocratiques, sous l'ère Kabila. En 2006, la RDC a organisé les deux tours de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales, des urbaines et sénatoriales.

