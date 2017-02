Congo-Kinshasa: Le gouvernement se dévoile - Pas d'élections en 2017

Les Nations Unies, l'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et l'Organisation internationale de la… Plus »

L'urgence d'un nouveau gouvernement, plus engagé et déterminé à frapper dans toutes les portes pour répondre aux besoins financiers de la Céni, s'impose. Le Premier ministre Badibanga a montré ses limites - foi de son ministre du Budget.

Voilà une raison qui milite en faveur de la mise en place d'un gouvernement qui soit capable de mobiliser aussi bien en interne qu' à l'externe des moyens nécessaires pour conduire le plus rapidement possible le peuple congolais aux élections.

Un rôle crucial dont la MP se réjouit en jetant des cous moqueurs en direction de l'Opposition. Ainsi, à chaque fois qu'on a tenté de remettre en cause ses choix, la Céni s'est vite rétractée derrière l'indépendance que lui reconnait la Constitution comme seul pouvoir organisateur des élections. Or, en réalité, la Céni n'est qu'un appendice du gouvernement, totalement inscrit dans le schéma du glissement du cycle électoral.

Au cours de toutes ces étapes de négociation, la MP a cherché par tous les moyens à rendre de plus en plus élastique le cycle électoral. Et dans ses différentes manœuvres, la Céni, totalement inféodée à la au pouvoir en place, joue subtilement sa comédie.

En 2016, alors que s'approchaient les échéances fixées par la Constitution, le pouvoir en place ou la Majorité présidentielle - c'est selon - a multiplié des exceptions pour repousser le plus loin possible les élections.

2018 va succéder à 2017 et tel un piège sans fin, le report ira jusqu'à l'infini. On est donc entré dans une longue période d'instabilité aux conséquences imprévisibles.

