Qui d'entre les populations et le «monstre» aura le dernier mot ? En tout cas, la mer ne cesse de faire subir des revers aux occupants de Diokoul. Un village qui se meurt, à cause du réchauffement de la planète.

Une source bien aux faits du dossier sur la digue promise par le Premier ministre, préférant gardée l'anonymat, informe, par ailleurs, que le financement a été bouclé, sans pour autant avancer de montant. Toutefois, elle a tenu à préciser que l'investissement vient de l'Union européenne, et non de l'Uemoa.

La cause, Mame Boubou Thiombane souligne que les revenus tirés de la mer ne leur permettaient pas de verser la compensation, afin de bénéficier de ces terres à l'intérieur du village. Au final, regrette-t-il, les terres qui leur étaient destinées sont aujourd'hui vendues, à plus de 3 millions la parcelle, par ceux-là même qui les avaient mises à leur disposition.

Pis, il confie que les villageois vivent dans l'angoisse et la peur constante d'une attaque probable du «monstre». A l'en croire, pendant les raz-de-marée, aucun riverain ne dort d'un sommeil juste et profond.

Les habitations ne sont pas non plus épargnées. Tout le long de la côte, les maisons présentent un visage hideux. Elles donnent même l'impression d'être construites, il y a de cela bien des lustres.

Une scène piteuse qui rappelle un certain septembre 2015, où la furie de la mer a «profané» le cimetière de Diokoul, en exposant, au vu de tous, ossements et macchabées. L'on est tenté de dire qu'ici, les morts ne se reposent pas en paix. Cela, d'autant plus que le «monstre» prend, de jour en jour, le dessus sur les moyens mis en place par les humains pour se protéger de lui.

La digue de protection, construite entre le cimetière et l'océan, pourtant imposante à première vue, s'affaisse progressivement au niveau de ses deux extrémités. Le ciment mélangé au béton et au fer, sans oublier les grosses roches sur lesquelles reposent les constructions, n'y feront rien.

