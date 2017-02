Les Nations Unies, l'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et l'Organisation internationale de la… Plus »

Par ailleurs, Dr Patrick Matala, chef de bureau provincial/UNICEF pour le Kasaï et Kasaï Central a souligné que cette opération entrait dans le cadre du Plan Stratégique d'élimination de la rougeole 2012-2020 ayant placé les provinces du Kasai et du Kasai Central dans le Bloc 3, à coté d'autres provinces.

Il a indiqué que tous les matériels de vaccination sont déjà sur place tout en promettant qu'aussitôt que possible, équipes de vaccination seront bientôt déployées. Il a informé le public que la campagne est gratuite et doit se dérouler du 14 au 18 février 2017.

Toutefois, il a précisé que Dieu a doté l'homme de l'intelligence nécessaire pour fabriquer le vaccin et protéger les enfants qui sont pour notre pays la plus grande richesse. Pour cette raison, il a invité les parents et responsables ayant des enfants de 6 à 59 mois chez eux de les conduire dans des sites de vaccination érigés à ce sujet.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.