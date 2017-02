Angola: Le pays déploie des efforts pour appuyer les agriculteurs

Une nouvelle culture de maintenance des équipements et infrastructures par des gestionnaires, peut contribuer au… Plus »

En terminant son discours, le secrétaire d'Etat à a félicité le président sortant Kanayo F. Nwanze pour le travail positif fait durant les deux mandats, notamment, l'introduction de réformes dans les domaines de la décentralisation en ouvrant des bureaux dans plusieurs Etats, ce qui a permis une plus grande efficacité et de l'approche du FIDA à la réalité des pays.

Il a, d'autre part, souligné l'importance du secteur privé dans une économie de marché et globalisée, en jouant un rôle de premier plan dans la dynamique du développement de l'agriculture et du commerce.

Selon Amaro Tati, bien que la situation économico-financière mondiale ne soit pas favorable, le gouvernement angolais a soutenu les agriculteurs et les éleveurs de poissons pour qu'ils soutiennent leurs familles avec des aliments de qualité, à base de produits nationaux, et fournissent l'excédent de leur production agricole et de la pêche aux différents marchés nationaux.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.