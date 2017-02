Huambo — Les autorités traditionnelles de la province de Huambo ont promis mercredi, de renforcer leur coopération avec les organes du Ministère de l'Intérieur pour luter contre la criminalité dans le plateau central, en tenant compte de la tranquillité que l?on prétend pour toutes les familles.

Interviewé par l'Angop, à l'issue d'une brève rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Ângelo de Barros Veiga Tavares, des représentants du pouvoir traditionnel ont exprimé le souhait de continuer à collaborer avec ce ministère, surtout avec la Police Nationale, notamment, dans la dénonciation des cas portant atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics.

Le grand chef coutumier de la municipalité de Mungo, Florentino Gabriel Sambundo, a déclaré qu'il continuerait à coopérer avec la Police dans la dénonciation des cas illicites affaires illicites, en mettant l'accent sur la délinquance juvénile, le vol, la violence domestique, l'enlèvement et le viol de mineurs et d'autres actes contre la tranquillité des familles et la société en général.

"Nous ne donnerons pas de trêve aux bandits parce que le rôle des autorités traditionnelles est de veiller sur la dignité de l'homme, en assurant sa sécurité et son bien-être, raison pour laquelle nous renforcerons notre coopération avec les organes du Ministère de l'Intérieur, afin d'éviter les désordres dans les communautés", a alerté le grand chef coutumier de Mungo.

À son tour, le roi de Tchiyaka, Tchandja V, a promis une plus grande coopération avec le gouvernorat de la province de Huambo et avec la délégation du ministère de l'Intérieur, de sorte que la population soit plus tranquille et en sécurité, en dénonçant toujours les criminels.

De même, le roi de Huambo, Armando Chimuco, a dit qu'il continuerait à sensibiliser la population, surtout les jeunes, à éviter de commettre des crimes, de nuire à autrui ou à la société elle-même et compromettant également son avenir.

Dans cette province de Huambo, située au centre sud du pays, il existe cinq royaumes qui sont: Huambo, Bailundo, Tchiyaka, Sambo et Tchingolo.