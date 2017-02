Congo-Kinshasa: Des études recommandent l'ouverture de l'exploitation minière au plus grand nombre

Les Nations Unies, l'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et l'Organisation internationale de la… Plus »

Cofinancées par la Hollande et la Grande-Bretagne, ces études portent sur trois thématiques: la réforme du secteur minier, la question du genre et de la gouvernance des substances et l'accès aux services.

Selon Dorothée Hil Hurst, professeure à l'Université Wageningen qui a supervisé ces travaux, ces études recommandent notamment que la RDC ouvre l'exploitation minière à un plus grand nombre de populations. Le pays est également prié de mieux définir et contrôler le nombre de services publics qui opèrent dans les sites d'exploitation minière.

Des résultats des six études menées dans le secteur minier congolais par des chercheurs de l'Université hollandaise de Wageningen et de l'Institut supérieur de développement rural (ISDR) à Bukavu dans le Sud-Kivu, ont été publiés mercredi 15 février à Kinshasa.

