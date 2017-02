Sénégal: Séminaire sur l'Afrique et la CPI, samedi

communiqué de presse

Dakar — L'ambassade des Pays-Bas au Sénégal et la faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar (UCAD) organisent, samedi à partir de 12h, un séminaire sur "l'Afrique et la Cour pénale internationale" a appris l'APS.

Les débats qui se dérouleront à la résidence de l'ambassadeur seront modérés par le docteur Mamadou Hédié de l'Université Leyde des Pays-Bas, informe un communiqué.

Les étudiants en droit invités s'exprimeront sur des questions liées aux relations entre les pays africains et la Cour pénale internationale (CPI).

Les réflexions tourneront autour de quatre sous-thèmes, dont celui intitulé "Quelles sont les origines des tensions entre la Cour pénale internationale et l'Afrique ?"

"Un intérêt biaisé contre l'Afrique ?", "Les relations entre les juridictions nationales africaines et la CPI ?" et "La chambre pénale de la Cour africaine de Justice et des droits de l'homme, une alternative à la CPI ?", constituent le reste des sous-thèmes retenus.