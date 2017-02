Fragilisée depuis par des querelles internes, l'APR à Ziguinchor reste hantée par la courses aux législatives. Chaque responsable politique bombe le torse et réclame sa part « du gâteau » pour figurer sur la liste des députés. A la prolifération de tendances au sein du parti et de mouvements de soutien, s'ajoutent les partis de Benno BOOK Yakar qui ne comptent pas céder à la « boulimie » de l'APR. Conséquence une véritable cacophonie sur fond de bataille de positionnement rythme depuis quelque temps, l'APR à Ziguinchor où les responsables se tirent dessus et se crêpent le chignon .

Les prochaines législatives aiguisent bien des appétits dans la mouvance présidentielle à Ziguinchor. Entre dissensions et querelles de positionnement, le choc des ambitions secoue en ce moment l'APR à Ziguinchor. Une formation actuellement dans une phase de rechute après l'unité de façade tant clamée il y a quelques mois. La bataille de positionnement enfle et chacun veut figurer sur la liste des députables à Ziguinchor ; conséquence, c'est une véritable cacophonie qui rythme en ce moment cette formation politique dans le sud du pays . Et c'est à se demander comment « les apéristes » de Ziguinchor réussiront-ils à sortir de ce vent de turbulence qui agite leur parti et à concocter une liste sans grands dégâts collatéraux. Une question à plusieurs inconnues surtout que la prolifération de tendances au sein de l'APR et de mouvements de soutien dans la mouvance présidentielle n'est pas pour atténuer les choses.

Le patron de l'APR à Ziguinchor, le ministre Benoit SAMBOU est on ne plus catégorique: «Pas question de céder au chantage de certains qui s'agitent... » , lui qui fait face à une résistance de certains de ses camarades de parti qui le soupçonnent de vouloir placer ses hommes. De l'autre côté l'administrateur du FONGIP Doudou Ka «bombe» le torse et réclame avec son mouvement FMD une plus grande représentativité dans le parti. Il avait même réclamé des primaires pour ces législatives. Mais les lieutenants de Benoit Sambou estiment que ce dernier fait plutôt «du show» qu'un travail de massification. Le Directeur des Eco villages, Mamadou Barry en embuscade monte aussi au créneau et réclame sa part du «gâteau» .

Nommée Directrice de l'ANRAC, la journaliste Aminata Angelique Manga qui s'est depuis démarquée, a formé sa «propre cour» et ne compte pas se laisser faire, tout comme la dame Amy Tamba, opératrice économique connue pour sa grande capacité de mobilisation qui affiche elle aussi ses ambitions. Les récents accrochages «apéro-aperistes» survenus dimanche dernier au siège de ce parti, sont révélateurs de la tension latente qui règne dans le parti marron-beige. Des responsables politiques qui se crêpent le chignons devant des mouvements de soutien et les partis de la coalition Benno book yaakar qui mitonnent aussi leur stratégie pour la confection de cette liste pour les députés dans le département de Ziguinchor où les zones rurales ne sont pas disposées à fléchir à la «boulimie politique» de Ziguinchor, comme avancé par un responsable d'une commune rurale du département de Ziguinchor. Une dizaine de prétendants pour deux postes dévolus au département de Ziguinchor, la lutte pour figurer sur cette liste des députés déjà âpre s'annonce très épique entre responsable politique de l'APR à Ziguinchor qui ne s'entendent pour l'heure que sur une chose: leurs désaccords. La formation politique du Président Macky Sall hantée par les prochaines législatives.