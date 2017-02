C'est la mobilisation tous azimuts dans les rangs de l'APR, en direction des prochaines joutes électorales de juillet 2017. Dans le département de Rufisque, des responsables ont commencé des tournées de sensibilisation et de mobilisation pour booster l'inscription sur les listes électorales. A cet effet, les partisans d'Abdourahmane Seck Homère, ont tenu un grand meeting devant leur permanence. Une rencontre parrainée par Amady Gagna Cissé, directeur de la planification et des stratégies à l'Agence de la grande muraille verte. Occasion pour celui-ci de déclarer qu'il est prêt à se ranger derrière la décision du parti présidentiel pour les investitures. A condition que...

Ce dernier a invité les militants et au-delà les citoyens à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, avant d'annoncer des rencontres d'animation et de mobilisation tous les weekends. « Nous lançons un message allant dans le sens de la mobilisation des populations pour leur inscription dans les listes électorales. Nous voulons que le président de la République ait une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il y a un préalable à cela parce qu'il faudrait que les populations votent et pour voter, il faut s'inscrire sur les listes. Nous avons aussi pris rendez-vous. Désormais, nous n'allons plus laisser le parti sans animation. Nous allons continuer à occuper le terrain ».

Interpelé sur les divisions qui minent le parti présidentiel et les risques de vote sanction, M Cissé se dit serein et met en avant l'intérêt du Président et la discipline de parti. Il se dit d'ailleurs prêt à suivre les décisions du parti et de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Toutefois, il prévient que tout se fera sur la base de discussions préalables pour aboutir à un consensus. « Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit divisé. Mais, même si nous sommes divisés, nous voterons tous Apr. Si tout le monde vote Apr, cela veut dire que nous allons gagner. Cependant, si nous sommes unis, c'est là que nous pouvons réellement assurer par rapport à la victoire. Nous avons appelé à l'unité et je sais que quand le doyen Homère Seck est en train de sillonner le département, c'est pour faire régner cette unité-là...

Par rapport aux éventuels vote-sanction, je sais que pour ma part, je suis un militant très discipliné. Et j'ai l'habitude de dire que tous les responsables sont des « députables ». Chacun peut prétendre être sur les listes. Mais, il faut qu'on soit conscient aussi du fait que nous ne pouvons tous être sur les listes. A mon niveau, que je sois investi ou pas, je soutiendrais ces listes. Je suivrai ce que le parti a décidé. Bien entendu, nous mettrons notre voix en disant que c'est cela qu'il faut. Mais, tout se passera dans la discussion afin qu'on arrive à un consensus autour de certains responsables ».

Le second d'Abdourahmane Seck invite en outre ses camarades à éviter d'exercer des pressions et des chantages, en acceptant de soutenir les candidats qui seront désignés par le parti et la coalition. « Je crois qu'il faut se ranger derrière la décision du parti. C'est ça qui devrait être le credo de tout militant. Il ne faudrait pas qu'il y ait du chantage. Si un militant fait du chantage par rapport à ces législatives, moi je dis que ce n'est pas un militant parce que nécessairement, il faut que certains soient sur les listes et que d'autres attendent autre chose. Qu'on soutienne ceux qui ont été investis et qu'on avance. Personnellement, je serai très discipliné par rapport à la décision du parti et celle de Bennoo Bokk Yaakaar. A mon niveau, j'appellerai les gens à ce que tout le monde puisse suivre cette décision-là », a-t-il conclu, en insistant sur le sens de l'intérêt général.