Algérie: "Zeus", un biopic sur le président portugais Manuel Texeira Gomès projeté à Alger

Coproduit par Happygenio (Portugal) et le Centre algérien de développement du cinéma (CADC) et Moussa Haddad Production, "Zeus" est cofinancé à hauteur de 60% par la partie portugaise pour un budget total de 1 million d'euro (environ 115 millions DA), selon le réalisateur.

Délivrés dans un langage alternant portugais,kabyle et français, les dialogues ont servi beaucoup à définir la nature des rapports entre les différents personnages (principaux et figurants).

Le casting dont fait partie les acteurs algériens Sid Ahmed Méziane dit "Agoumi" et Hichem Mesbah et le personnage principal (Sinde Filipe) se hisse à la hauteur de cet homme d'Etat et diplomate, parfaitement décrit dans ses traits de personnalité.

Entre sa vie à Lisbonne en tant que Président, son séjour en Algérie comme exilé et sa jeunesse relatée en arrière-plan à travers une fiction, ce long métrage récapitule en 118 minutes le parcours "particulier" d'un homme d'Etat, diplomate et écrivain qui a décidé de vivre loin de son pays, secoué au début du XXIe siècle par une crise politique aggravée par une montée du fascisme.

