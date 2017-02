Le coordonateur national adjoint du Réseau des enseignants de l'Alliances pour la République (Apr), Hamath Suzane Kamara et compagnie convient leurs camarades des 45 départements, au Conseil national qu'ils organisent les 10, 11, 12 mars prochain, à Saly. Une manière, selon Hamath Suzane Kamara et compagnie, en conférence de presse hier, mercredi 15 février, de discuter de la léthargie du Réseau, non sans élaborer une feuille de route en direction des législatives prochaines.

Hamath Suzane Kamara, coordonateur national adjoint du Réseau des enseignants de l'Alliance pour la République (Apr) sonne la mobilisation, en prélude des prochaines législatives. Lui et ses camarades envisagent d'organiser un Conseil national les 10, 11, 12, mars prochain, à Saly, regroupant l'ensemble des 45 coordinations départementales du Sénégal.

L'information a été livrée hier, mercredi 15 février, au cours d'une conférence de presse. M. Kamara, explique que la rencontre 3ième du genre, après celles de 2011 et de 2013, doit permettre d'élaborer une feuille de route en direction des échéances futures. Sur les raisons d'une telle initiative, il indique que «ce que nous constatons, c'est que les lignes ne bougent pas au niveau du réseau».

A l'en croire, le réseau sous sa coupole a décidé de sursoir à sa volonté de faire remplacer le coordonateur national, Youssou Touré, conformément à ce qu'il avait retenu le 30 mars dernier.

Cela, à cause de la médiation du Premier ministre, Mouhamed Boun Abdallah Dione et du président du groupe parlementaire de Benno, Moustapha Diakhaté, informe-t-il. Toutefois, il laisse entendre que, même si le chef de l'Etat maintient leur camarade, Youssou Touré à la tête de la structure des enseignants de l'Apr, il ne sera plus question de le laisser gérer comme avant.

Quid de la gestion du ministre secrétaire d'Etat à l'alphabétisation, Youssou Touré ? En réalité, Hamath Suzane Kamara et compagnie reprochent à M. Touré de ne pas s'occuper des préoccupations des enseignants «apéristes».

Selon M. Kamara, il n'y a aucune promotion au sein des membres du réseau. Pour lui, que ce soit sur les listes de 2012 aux législatives, comme au niveau de Conseil économique et social, sans oublier le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), les enseignants ont été laissés en rade.

Ce qu'il déplore non sans rappeler que «quand il s'agit de se battre, on fait recours à nous et quand il faut donner des postes, c'est aux transhumants qu'on les donne». D'où l'importance du Conseil national destiné à remobiliser les troupes, pour permettre à Macky Sall d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale.

Déplorant, par ailleurs, les violences notées au sein de leur formation politique, Hamath Suzane Kamara et compagnie appellent leurs camarades au calme. Pour eux, le véritable combat est de savoir comment engager le maximum de militants, mais aussi comment faire inscrire le maximum d'électeurs au niveau du fichier, afin de remporter les législatives de 2017.