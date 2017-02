Sénégal: Barthélémy Dias, condamné à deux ans de prison dont six mois ferme

En plus des deux ans de prison, dont six mois ferme, auxquels il a été condamné, il doit également payer la somme de 25 millions de francs CFA à la famille de Ndiaga Diouf, pour dommages et intérêts.

Le député maire a été condamné pour délits de coups mortels, coups et blessures volontaires et détention illégale d'arme sans autorisation administrative.

Barthélémy Dias veut en effet se présenter aux législatives de 2017, et selon lui à partir d'une peine de six mois ferme les citoyens sénégalais ne peuvent pas se présenter aux élections. Un point que ses avocats vont devoir vérifier, eux qui ont déjà par ailleurs annoncé qu'ils feront appel à la décision de justice dès ce jeudi.

