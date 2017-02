Burkina Faso: Région des Hauts-Bassins - Le Syntsha dénonce des "affectations arbitraires"

document

Dans la déclaration ci-dessous, le SYNTSHA dénonce des affectations arbitraires à l'encontre de ses militants de la région des Hauts-Bassins et demande aux autorités locales de reconsidérer leur position. Lisez !

Le district sanitaire de Lèna, un des cinq (5) districts que compte la province du Houet, traverse actuellement une situation susceptible d'être préjudiciable à la qualité des soins dans les formations sanitaires dudit district.

Quelle est la situation dans le district ?

Le district de Lèna a été primé au plan national en 2011 et 2012, pour la qualité de ses prestations. En 2013, est arrivé à la tête de ce district un nouveau Médecin chef de district, Dr Ouo Mireille Coulibaly, dont les méthodes de gestion remettent en cause les acquis sur le terrain. Ainsi, on assiste à un retard dans le financement des activités (activités tuberculose, campagne MILDA, problème de financement des activités au niveau des Centres de santé et de promotion sociale CSPS). Cet état de fait a entraîné une chute drastique des indicateurs de santé et une crise de confiance entre le médecin-chef de district et ses collaborateurs que sont les paramédicaux (infirmiers, agents itinérants de santé, sages-femmes et maïeuticiens, accoucheuses auxiliaires, le personnel communautaire et de soutien).

Face à cette situation, les Infirmiers chefs de poste (ICP) ont demandé une audience auprès du Directeur régional de la santé (DRS) des Hauts-Bassins pour discuter des problèmes qu'ils vivent, mais sans succès. Pour se faire entendre, les agents en poste dans le district de Lèna ont initié une pétition dans laquelle ils dénoncent la situation qu'ils vivent et la mal gouvernance dans le district et partant, le remplacement de la responsable du district. La réaction à cette pétition a été l'affectation pure et simple des quinze (15) infirmiers chefs de poste considérés comme les meneurs par le MCD, à la date du 30/12/2016.

Il est à noter que l'infirmier chef de poste dans le système de santé de notre pays, doit être un infirmier diplômé d'Etat. Avec cette saignée, il ne reste plus que huit (8) infirmiers diplômés d'Etat dans le district pour pourvoir les quinze (15) postes laissés vacants. Notre syndicat qui s'est toujours opposé à l'arbitraire a demandé une audience au gouverneur de la région des Hauts-Bassins qui est le signataire de la décision d'affectation.

Le 17/01/2017, le gouverneur entouré de son secrétaire général, du nouveau directeur régional de la santé et du médecin-chef de district de Lèna, reçoit une délégation du SYNTSHA Houet, pour échanger sur la situation dans le district sanitaire de Lèna. D'entrée de jeu, la délégation du SYNTSHA signifie à l'assistance que les affectations opérées par M. le gouverneur de la région des Hauts-Bassins sont arbitraires, vu le contexte de tension avec le médecin-chef de district, Dr Ouo Mireille Coulibaly. Par conséquent, les agents relevant dudit district demandent que le gouverneur use de sa position de premier représentant de l'Etat dans la région, pour surseoir à l'exécution de la décision et initie une rencontre des protagonistes pour une sortie heureuse de cette crise. La doléance du syndicat a été refusée au motif que les affections en cause sont légales et ne souffrent d'aucune anomalie, étant entendu que toute décision d'affection intervenant en dehors des travaux d'une commission d'affectation est dictée par la nécessité de service. Le syndicat a relevé que nulle part dans la décision, la nécessité de service n'est mentionnée. Le gouverneur s'est étonné, à la lecture de la décision d'affectation par lui signée, mais maintient que la décision est valable et demande aux intéressés de regagner leurs nouveaux postes.

«Restauration de l'autorité de l'Etat oblige »

Le SYNTSHA, par cette déclaration, tient à informer l'opinion publique de cette gouvernance contraire aux allégations selon lesquelles les syndicats sont des partenaires sociaux pour le pouvoir. Le SYNTSHA réitère sa volonté de se battre contre des pratiques aux antipodes de la bonne gouvernance prônée par le pouvoir en place et invite tous ses militants à rester mobilisés pour la défense de leurs droits fondamentaux et de la démocratie.

PS : Au moment où nous publions cette déclaration, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins vient de signer une nouvelle décision d'affectation datée du 01/02/2017 (soit 33 jours après la première) et concernant toujours les mêmes agents.

Que devons-nous penser d'une telle administration ?

Le Secrétaire Général de la section/Houet