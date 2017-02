Burkina Faso: Axe Koupela/Gounghin - Les travaux de réfection lancés

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Koupéla-Gounghin, long de 34 km sur la Nationale 4, le mardi 14 février 2017.

C'est sous le très haut patronage du président du Faso et sous la présidence de SEM Paul Kaba Thiéba, chef du gouvernement, que cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, des autorités régionales du Centre-Est, des autorités provinciales du Kouritenga, des notabilités coutumières et religieuses et une population fortement mobilisée pour la circonstance. Les différentes personnalités prenant la parole, ont traduit leur reconnaissance au gouvernement pour ses efforts consentis en matière de réalisation d'infrastructures routières. Le maire de la commune de Gounghin, Kayaba F. Sandwidi, dans son mot de bienvenue, a rappelé les conséquences du mauvais état de ladite route.

Il a exprimé, au nom de la population, sa joie de voir sa réhabilitation qui fera le bonheur des usagers. Il a donc vivement remercié le gouvernement pour sa politique de désenclavement des villes du pays. Il a, en outre, demandé aux techniciens de prendre en compte les résultats de l'enquête environnementale et sociale faite notamment sur les questions de dédommagement des personnes affectées, l'exploitation de la main d'œuvre locale dans l'exécution du projet.

Le gouverneur de la région du Centre-Est, Antoine Ouédraogo, embouchant la même trompette, a salué l'action du gouvernement : « J'exprime ma profonde reconnaissance au Premier ministre, et rassure l'engagement de la population à accompagner l'entreprise pour la bonne exécution du projet et partant, leur soutien à la philosophie du PNDES. » Le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, a réaffirmé la détermination du gouvernement dans son combat pour le désenclavement total du Burkina Faso.

Il a affirmé que cette réhabilitation continuera jusqu'à la frontière du Niger et du Bénin. « Mon gouvernement travaille nuit et jour pour faire du désenclavement routier, une réalité au Burkina », a laissé entendre le Premier ministre. Le chef de la délégation de l'Union européenne, Jean Lany, satisfait de l'opération, a rappelé les objectifs du présent projet et montré que des travaux connexes y seront adjoints, notamment des forages entièrement équipés pour eau, des murs de clôture d'écoles, de lycées, de CSPS, et autres infrastructures sociales, l'aménagement de voiries urbaines, l'aménagement des pistes d'accès et de désenclavement, la mise en œuvre de la signalisation et des mesures de sécurité et la mise en œuvre de mesures environnementales et sociales.

Il a, pour finir son propos, demandé au gouvernement de respecter les mesures de protection des voies, notamment le contrôle des camions poids lourds ou surchargés. C'est l'entreprise SOGEA SATOM qui a été retenue pour l'exécution des travaux, pour un coût de 25 millions d'euros, soit 16 milliards de F CFA, avec 16 mois comme durée d'exécution.