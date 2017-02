L'Africa Finance Corporation (AFC) organise le Sommet des infrastructures africaines, à Abuja, au Nigeria, les 27 et 28 mars 2017, autour du thème «la révolution dans les infrastructures : connecter, impliquer, innover ». Cet événement international réunira des financiers, des décideurs politiques et des entreprises de travaux publics pour accroître les investissements du secteur privé dans le secteur des infrastructures africaines.

v Forum Crans Montana à Dakhla (Maroc) du 16-21 mars 2017

La ville de Dakhla va accueillir du 16 au 21 mars 2017 la troisième session du Forum Crans Montana (FCM) consacrée à «L'Afrique et la coopération Sud-Sud». «Cette troisième édition réunira une nouvelle fois de grands décideurs de la planète et permettra d'ouvrir une réflexion approfondie sur l'Afrique du XXIe siècle», a-t-on appris auprès des organisateurs.

L'accent sera notamment mis sur le rôle structurant du Maroc et le potentiel gigantesque de la coopération Sud-Sud avec un focus sur l'intégration des petits États insulaires en développement.

vSalon International sur les Technologies de l'Information et de l'Innovation, Osiane 2017 à Brazzaville du 11 au 14 Avril 2017

Le Salon Osiane 2017 est une initiative de l'association PRATIC, en partenariat avec l'Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE).

Le but de Osiane 2017 est d'amener les acteurs économiques, sociaux et administratifs à tirer le meilleur profit de l'environnement numérique au Congo. Environnement marqué par une conjoncture particulière et des opportunités multiples, favorables à la transformation de l'économie traditionnelle en une économie moderne s'appuyant sur les Technologies de l'Information et l'Innovation.

Au programme : des rencontres B2B, expositions de produits et échanges avec les décideurs économiques et politiques, ainsi que des présentations de plates-formes et environnements de développement applicatif.

vConvention internationale d'affaires Lisanga, Pointe-Noire du 12 au 14 juin 2017

La première édition de la convention dénommée Lisanga se déroulera dans la capitale économique de la République du Congo du 12 au 14 juin prochain. L'événement est organisé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe Noire en partenariat avec des organisations patronales.

Destinée aux entreprises d'Afrique, d'Europe mais aussi celles d'autres pays qui s'intéressent au continent africain, la convention internationale d'affaires Lisanga se présente comme une occasion pour les dirigeants et responsables des entreprises de tisser entre eux des liens, des relations de collaboration et de partenariats d'affaires en vue de leur développement.

L'objectif de cette convention d'affaires est de permettre aux dirigeants et responsables de ces entreprises de se rencontrer, d'échanger sur leurs besoins, leurs compétences, leurs produits afin d'envisager des collaborations, partenariats, affaires mais surtout de tisser des liens entre eux.

vColloque international de recherche et d'études en finance les 24 et 25 mars 2017 à Fès au Maroc

L'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, en collaboration avec l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, l'Équipe de recherche et d'études en finance (EREF), le Laboratoire de recherche en entrepreneuriat et management des organisations (LABEMO) et le Centre des études doctorales en sciences économiques et gestion, organise les 24 et 25 mars 2017, le premier colloque international de recherche et d'études en finance.

L'objectif de ce colloque sur les « Nouvelles pratiques en finance, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux et nouvelles implications » est d'établir l'état des lieux des pratiques en finance dans le monde, explorer les perspectives en cours et analyser les fondements des nouvelles pratiques en finance, notamment la finance responsable et éthique, la finance islamique et solidaire, la micro-finance et la finance participative.

Il s'agira également pour les chercheurs, praticiens et décideurs de croiser les regards sur les pratiques en finance, mais aussi d'identifier les enjeux et les défis à relever, favoriser la confrontation d'analyses et de logiques diverses autour d'enjeux communs.(CO)

vSalon Technologique Agro-Alimentaire du 04 au 08 avril 2017 à Ouagadougou

La première édition du Salon technologique agro-alimentaire aura lieu à Ouagadougou du 04 au 08 avril 2017. Il abordera les thématiques de la production, la transformation agro-alimentaire, la commercialisation et la consommation des produits agricoles. Il réunira tous professionnels de la chaine agroalimentaire du Burkina et de la sous-région.

L'objectif de la société Unicom, qui en est l'initiatrice est de « développer une synergie, une réelle proximité et des échanges fructueux entre investisseurs, acteurs du secteur privé et entreprises internationales, en vue d'examiner les conditions optimales d'un partenariat gagnant-gagnant. »

« Il s'agira aussi de créer une plateforme d'échanges permanente entre les hommes d'affaires régionaux et internationaux afin de nouer des partenariats et de contribuer au développement des petites et moyennes entreprises. »

v3e édition du Forum des Jeunes Entrepreneurs et Chefs d'Entreprises de l'Afrique (FOJECA) à Ouagadougou du 28 juin au 1er Juillet 2017

Le FOJECA est une initiative conjointe du Réseau des Jeunes Entrepreneurs pour L'Emergence de l'Afrique (RJEEA) en partenariat avec l'Association des Jeunes Entrepreneurs du Centre Ouest (AJECO). Il se présente comme un cadre pour le partage d'expériences, la collaboration, le networking, le développement de liens commerciaux et d'affaires, et de partenariat entre entrepreneurs à l'échelle continentale.

Le forum s'adresse aux jeunes entrepreneurs d'Afrique et de sa diaspora et qui ont à cœur de contribuer à la construction de leur continent.

vConférence internationale sur les stratégies d'affaires et l'innovation à Accra les 03 et 04 mai 2017

Lancé en juin 2016, cette conférence regroupe plus de 500 hommes d'affaires, entrepreneurs, innovateurs, investisseurs et décideurs politiques pour délibérer sur les grandes stratégies d'affaires, les idées de politiques et les innovations technologiques qui affecteront les entreprises africaines dans le futur proche.

L'édition de mai 2017 se tiendra sous le thème: « Re-postionner l'Afrique dans un environnement global incertain. ».

vForum Start-Up Nation du 08 mars 2017 au 11 mars 2017 à Ouagadougou

Plate-forme de promotion et d'accélération des Start'Up en Afrique. Coaching, Formation, forums, incubation, financement participative.

Première du genre au Burkina, Forum Start-Up Nation est un salon qui permet aux jeunes entrepreneurs de fédérer des idées, de construire des projets viables et durables, de trouver de nouvelles sources de financement et de développement pour leurs entreprises.

Au programme : des rencontres, des panels avec des experts, des conférences et ateliers, des sessions de networking, des formations de hautes factures.

v14e Conférence annuelle de l'Association Africaine du Capital Investissement et du Capital risque (AVCA) du 03 au 05 avril 2017

La 14e Conférence annuelle de l'AVCA se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire du 03 au 05 avril 2017. Elle est organisée par l'Association Africaine du Capital Investissement et du Capital risque (AVCA).

La conférence continue est une plateforme de rassemblement qui apporte une lumière sur les vastes opportunités disponibles aux investisseurs internationaux, tout en éclairant l'industrie avec des notes d'études et de recherche pertinents ainsi une vision éclairée.

La présidente de l'association a expliqué le choix de la Cote d'Ivoire comme pays d'accueil dans le fait que ce pays « est une destination de premier plan en matière d'investissement direct étranger du fait de la forte croissance de son PNB, de son cadre de stabilité politique, de ses excellentes infrastructures, et de son émergence en tant que premier pôle régional de l'Afrique de l'Ouest Francophone. ».

v5e forum international Afrique Développement à Casablanca (Maroc) du 16 au 17 mars 2017

Ce forum est présenté comme une plateforme de référence de la communauté d'affaires et de décideurs politiques résolument engagés au service de l'Afrique qui avance.

Il ambitionne offrir une dynamique concrète de B to B, de B to G, une visibilité des banques des grands projets d'investissement et de plans nationaux de développement à travers le Marché de l'Investissement.

vAfrica Ceo Forum 5e édition les 20 et 21 mars 2017 Genève (Suisse)

Importante conférence internationale du secteur privé africain, le Africa Ceo Forum 2017 réunira pendant deux jours plus de 1 000 participants venus de plus de 63 pays. Dirigeants de grandes entreprises africaines et internationales, financiers actifs sur le continent et décideurs publics viendront enrichir leurs visions stratégiques et échanger avec la communauté économique et financière sur leurs objectifs de développement et d'investissements.

v13e Forum Economique International Multisectoriel sur l'Afrique (FOREA2017) le 28 avril 2017 à Bangui

« Comment créer des partenariats techniques, industriels, financiers ou stratégiques avec des investisseurs ou des entreprises étrangères ». Tel est le thème central autour duquel le FOREA réunira cette année les représentants de sociétés africaines intervenant dans les domaines suivants : médias et publications, technologies informatiques, consultation et éducation, consommation durable, énergie, alimentation, agriculture, élevage, services, construction, environnement, matériaux de construction, logistique, machines, mines, construction automobile, vente au détail, santé, textile et vêtements, construction et contrats, meubles, tourisme.

Davantage de détails sur tous ces rendez-vous et bien plus encore sur www.initiativesmagazine.net; le Portail Panafricain d'informations économiques et des services aux entreprises.