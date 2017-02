Après son match, Mafoumbi a confié aux Dépêches de Brazzaville : « ça s'est très bien passé : on n'a pas pris de but face au troisième du championnat, j'ai eu de bonnes sensations. Tout va bien ». Prochain match samedi après-midi sur le terrain des Golden Arrows.

Le gardien des Diables rouges s'était gravement blessé (rupture du tendon d'Achille) mi-août, quelques jours après sa signature en faveur de Free States Stars. Sans lui, l'équipe de Phuthaditjhaba a réalisé un parcours en dents de scie (3 succès, 6 nuls et 8 défaites, 13 buts marqués et 22 encaissés). Quatorzième, les Free States Stars ne comptent qu'un point d'avance sur le 15e et premier relégable.

