L'Etoile du Congo recevait, le 31 janvier au stade Alphonse- Massamba-Débat, l'Ac Léopards de Dolisie en match comptant pour la 4e journée. Au terme de cette rencontre, les deux équipes avaient fait jeu égal (2-2). Lors de la rencontre, les Stelliens ont mené deux fois au score. Benny Boliko avait ouvert le score avant qu'Eric Bokanga n'égalise. En seconde période, Rox Oyoh avait replacé les vert et or devant jusqu'au but d'Harris Tchilimbou dans les derniers instants du match, lequel avait suscité la colère des supporters de l'Etoile du Congo. Pour eux, l'arbitre avait largement dépassé les quatre minutes du temps additionnel indiqué.

