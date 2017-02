Ile Maurice: Mort de Dhoorvanandsing Doorga - Trois accusés écopent d'une amende de Rs 4 500

Représenté par Me Kevin Lukeeram, Hyder Ratan a plaidé non-coupable dans cette affaire et a nié avoir été présent ce jour-là. Cependant, il a impliqué Anil Taurah et Vellen Chellan qui, selon lui, ont agressé la victime à coups de poing et avec un morceau de bois. Mais Vellen Chellan et Anil Taurah ont réfuté les allégations de Hyder Ratan, rejetant la faute sur ce dernier.

L'affaire remonte au 10 mars 2013. Dhoorvanandsing Doorga est soupçonné d'avoir enlevé la fille du Caporal Bistaupsing, âgée de 10 ans. Avant l'arrestation du suspect, une foule hostile s'est massée pour lui donner une leçon en le tabassant à coups de bâton, de barres de fer et de pierres. Parmi ce groupe d'individus, se trouvaient Hyder Ratan, Vellen Chellan et Anil Taurah.

La sentence est tombée en cour intermédiaire, jeudi 16 février. Hyder Ratan, Vellen Chellan et Anil Taurah sont accusés d'avoir infligé des coups et blessures à Dhoorvanandsing Doorga, causant la mort de ce dernier, en 2013, à Gokhoola, ont écopé d'une amende de Rs 4 500 chacun.

