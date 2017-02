Sénégal: Le télétravail estompe la limite entre travail et vie personnelle

Un nouveau rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) indique que le recours aux technologies de communication modernes favorise un meilleur équilibre global entre vie professionnelle et vie personnelle mais, dans le même temps, il estompe la limite entre travail et vie personnelle.

Ce rapport fait la synthèse des recherches menées par les deux organisations dans 15 pays, dont 10 Etats membres de l'Union européenne (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), ainsi qu'en Argentine, au Brésil, en Inde, au Japon et aux Etats-Unis.

Ledit rapport mentionne des inconvénients du télétravail tels que la tendance à effectuer plus d'heures de travail, un chevauchement entre travail rémunéré et vie personnelle ; qui peut engendrer un haut niveau de stress.

Cependant, il établit aussi une distinction claire entre les télétravailleurs à domicile qui semblent jouir d'un meilleur équilibre travail/famille et les travailleurs « très mobiles » qui sont plus exposés à des répercussions négatives sur leur santé et leur bien-être.

Toutefois, le rapport recommande d'encourager le télétravail formel à temps partiel afin d'aider les télétravailleurs à entretenir des liens avec leurs collègues et à améliorer leur bien-être, tout en restreignant le télétravail informel et supplémentaire qui implique de longues heures de travail.