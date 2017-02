Maroc: Arrivée de SM le Roi à Accra pour une visite officielle en République du Ghana

Accra — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, est arrivé, jeudi après-midi à Accra, pour une visite officielle en République du Ghana, dans le cadre d'une tournée qui mènera le Souverain dans plusieurs pays africains frères.

A Sa descente d'avion à l'aéroport international Kotoka à Accra, SM le Roi a été accueilli par le vice-président de la République du Ghana, M. Mahamudu Bawumia.

Par la suite SM le Roi a été salué par plusieurs hauts responsables ghanéens.

Le Souverain a été également salué par l'ambassadeur du Royaume au Ghana, M. Hamid Chabar, et les membres de la représentation diplomatique du Maroc à Accra.

Le vice-président de la République du Ghana a été salué, par la suite, par des membres de la délégation officielle accompagnant SM le Roi, composée notamment du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma.

La délégation comprend également le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar, le ministre de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Boussaid, le ministre de l'Habitat et de la Politique de la ville, M. Nabil Benabdellah, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, M. Aziz Akhannouch, ministre par intérim du Tourisme, le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Alami, ministre par intérim de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de la santé, M. Lhossine El Ouardi, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Nasser Bourita, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires.

Un accueil chaleureux a été réservé à SM le Roi à l'intérieur de l'aéroport où une troupe folklorique locale a exécuté des chants et des danses en signe de bienvenue au Souverain.

Après une brève pause au Salon d'honneur de l'aéroport international de Kotoka, le cortège officiel s'est dirigé vers la Résidence du Souverain au milieu de chants de troupes folkloriques et des vivats et ovations d'une foule nombreuse de citoyens ghanéens et marocains venus acclamer le Souverain et lui souhaiter la bienvenue au Ghana.