Angola: Le Parlement auditionne des partenaires sociaux sur le Débat de mars

Une nouvelle culture de maintenance des équipements et infrastructures par des gestionnaires, peut contribuer au… Plus »

Toutefois, l'Assemblée nationale a tenu le 24 février, son premier débat mensuel 2017, avec l'approche du thème "La laïcité de l'Etat, la liberté religieuse et le respect de la loi et des droits fondamentaux".

Ainsi, il est envisagé la caractérisation du réseau routier et des principales infrastructures du pays, la définition des termes de reconstruction et modernisation, ainsi que des mesures pour assurer la qualité, la sécurité et la conservation.

Ainsi, il a précisé que le débat proposé pour le mois de mars avait comme thème "La qualité, la sécurité et la conservation du réseau routier et des infrastructures du pays", étant prévues la contribution des différentes associations pour enrichir le texte qui servira de base pour la discussion en plénière, jusque-là sans date fixe.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.