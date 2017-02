Afrique de l'Est: L'Angola et le Portugal signent un protocole à Lisbonne

Lisbonne — Les autorités de l'Angola et le Portugal signeront vendredi (17), à Lisbonne, un protocole de coopération bilatérale établissant le soutien de ce pays européen dans l'amélioration de la production du riz et du blé dans le pays.

Cet instrument juridique prévoit une couverture, d'entre autres domaines, l'augmentation de la coopération scientifique et technique dans l'application des mesures phytosanitaires, en particulier dans l'actualisation de la législation, la formation des institutions de recherche agraire et vétérinaire.

Il couvre également le développement de plans de coopération pour l'éradication des maladies animales et végétales, ainsi que la mise en œuvre des programmes d'amélioration pour la production de légumineuses.

L'accord sera signé lors d'une visite de trois jours que le ministre de l'Agriculture et Développement Rural, Marcos Nhunga commence ce jeudi, pour aborder des aspects liés au secteur agricole du pays à l'invitation de son homologue portugais, Luis Capoulas Santos.

Selon une source diplomatique parvenue à l'Angop, la visite du ministre permettra, en plus de la signature du protocole de coopération bilatérale, le renforcement des relations dans le domaine de l'agriculture, l'agro-industrie et des forêts.

Au Portugal, le gouvernant angolais estime recevoir de ce pays des garanties pour un renforcement de la capacité technique et l'accréditation des laboratoires, et la coopération pour la récupération de l'archive bibliographique et scientifiques angolais se trouvant dans ce pays, en vue de mettre à jour la carte des sols d'Angola.

Les ministres se pencheront également sur les questions relatives à la valorisation des forêts (produits et sous-produits) et à la formation du personnel au niveau de Master, spécialisation et doctorat, y compris professionnel.

Le programme prévoit la participation au deuxième Forum agricole "Portugal / Angola", des visites à la Sicasal - Industrie et commerce de la viande, à l'Institut national de recherche agraire et vétérinaires (INIAV) et à l'Entreprise de développement et d'infrastructures d'Alqueva (EDIA ).

L'Angola traverse une période de crise financière et économique, en raison de la rupture de la moitié des recettes pétrolières, et développe son programme de diversification de l'économie, investissant dans l'agriculture pour réduire les importations et promouvoir les exportations.

Intègrent la délégation du ministre angolais de l'Agriculture, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola au Portugal, José Marcos Barrica, des hauts responsables du secteur et le Corps diplomatique accrédité au Portugal.