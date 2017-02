Angola: La culture de maintenance contribue au progrès économique du pays

Luanda — Une nouvelle culture de maintenance des équipements et infrastructures par des gestionnaires, peut contribuer au progrès économique de l'Angola, a déclaré vendredi, à Luanda, le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás.

Le gouvernant parlait à l'Angop, peu avant de s'envoler pour Huambo, où il présidera en présence du gouverneur local, João Baptista Kussumua, le VIIe Conseil consultatif élargi du Ministère des Transports qui a lieu ce jeudi, sous le thème "Maintenance, mobilité et progrès".

Pour Augusto Tomás, il est nécessaire de sensibiliser les gestionnaires à une nouvelle culture de maintenance des équipements et infrastructures liées à des ports, aéroports, chemins de fer, voitures, bateaux, avions et aux trains, de sorte qu'ils soient rentabilisés et qu'ils aient un longue durée de vie.

Selon le ministre, le thème de ce conseil est très actuel et transversal, car il couvre tous les domaines de la vie sociale et économique du secteur, qui exigent une profonde réflexion.

Il a estimé que c'était seulement avec la maintenance des moyens que nous serons en mesure de garantir leur mobilité, ce qui nous permettra de transporter des personnes et des biens et de contribuer ainsi à la croissance économique nationale, d'où l'importance de certains éclaircissements dans ce forum.

"Nous devons être sûrs que la liaison entre la population, la distribution et la consommation était effectuée dans les plus brefs délais, ce qui facilite l'exportation et l'importation pour que la combinaison de ces variables contribuent au progrès économique de l'Angola", a-t-il conclu.