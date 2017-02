Congo-Kinshasa: Impasse politique - L'UE, l'UA, l'ONU et l'OIF préoccupées

Photo: Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

Au centre des évêques de la CENCO et des politiciens congolais à Kinshasa, le 12/01/2017 lors des discutions sur les arrangements particuliers de l’accord politique du 31 décembre 2016.

Ces organisations ont, par ailleurs, rappelé à toutes les parties prenantes que la mise en œuvre intégrale et rapide de l'Accord du 31 décembre 2016 est essentielle à la préservation de la légitimité des institutions de transition jusqu'à la tenue des élections.

Dans une déclaration conjointe de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la Francophonie sur la RDC, ces organisations internationales se sont dites « de plus en plus préoccupées par l'impasse persistante dans le dialogue entre les parties prenantes politiques sur les modalités de mise en œuvre de l'Accord politique du 31 décembre ».

Ces organisations partenaires ont, en effet, relevé que six semaines après avoir convenu des modalités de gestion de la période de transition devant conduire à la tenue d'élections paisibles et crédibles en décembre 2017, les parties n'ont toujours pas conclu les discussions sur la mise en œuvre effective de cet Accord. « Cette situation porte en elle le risque de saper la volonté politique qui a permis la signature de l'Accord du 31 décembre », ont elles souligné.

Devant cette situation, les quatre organisations, inquiètes, appellent toutes les parties prenantes, y compris la majorité présidentielle et l'opposition, à redoubler, de bonne foi, les efforts qui sont les leurs aux fins de parachever promptement les pourparlers en cours. Elles ont, par ailleurs, souligné la nécessité pour toutes les parties de se mobiliser en appui aux efforts de médiation menés par la Cénco et ont rappelé que la mise en œuvre intégrale et rapide de l'Accord est essentielle à la préservation de la légitimité des institutions de transition jusqu'à la tenue des élections.