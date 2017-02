Afrique: Tensions entre la CAF et le Cosafa, à un mois de la présidentielle

Le patron du foot malgache est parfois présenté comme le candidat de Gianni Infantino. Mais le Suisse, élu à la tête de la Fifa il y a un an, se déclare neutre dans cette affaire. « Il appartient aux membres de la CAF de décider de manière démocratique du sort de ces élections. Ça ne dépend pas du président de la Fifa », a-t-il indiqué ce 16 février à Doha, et ce à quelques jours d'une réunion en Afrique du Sud.

Chiyangwa, dans un courrier daté du 14 février, rétorque que le rendez-vous du 24 février « est seulement une fête pour [son] anniversaire et une occasion de célébrer [son] accession à la présidence du Cosafa » et que « de [son] point de vue, cela ne viole les statuts d'aucune institution ». Après avoir invoqué le respect des Droits de l'Homme, le dirigeant zimbabwéen conclut en réclamant des excuses. Ambiance...

La raison ? Le Conseil des associations de football en Afrique Australe (Cosafa), une structure affiliée à la CAF, compte organiser une réunion avec des délégués d'autres régions, le 24 février à Harare, et ce sans en référer à la maison-mère. Ce qui est contraire aux statuts de la CAF et du Cosafa.

