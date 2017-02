Burkina Faso: FESPACO 2O17 - Alassane Ouattara invité à Ouagadougou

Le comité d'organisation de la 25e édition du Festival panafricain de cinéma et de la… Plus »

Il a rappelé que la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette édition de la biennale du cinéma africain. La 25e édition du FESPACO qui va se dérouler du 25 février au 4 mars 2017 se tient sous le thème : «Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel».

«Nous avons dit au président Ouattara et à son gouvernement que la Côte d'Ivoire a tout le soutien du Burkina dans la gestion de cette crise qui l'a secouée ces derniers jours», a souligné le ministre Barry. Et d'ajouter que les relations existant entre les deux Etats font que quand l'un est touché, cela se ressent sur l'autre.

Pour ce faire, celui-ci a dépêché à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, deux émissaires. Il s'agit des ministres Alpha Barry, en charge des Affaires étrangères et Tahirou Barry, de la Culture et du Tourisme. Les deux émissaires ont été reçus, jeudi 16 février 2017, dans la soirée, au palais présidentiel de Côte d'Ivoire.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a reçu officiellement, son invitation à participer à prochaine édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 25 février au 4 mars 2017. L'invitation est de «son frère et ami», le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'étranger, Alpha Barry, accompagné de son collègue en charge de la Culture, Tahirou Barry, ont été reçus, hier jeudi 16 février 2017, à Abidjan, par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ils sont allés en tant qu'émissaires du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, pour entre autres, inviter le chef de l'Etat ivoirien à participer au 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

