Les organisations de la société civile organisaient hier, jeudi 16 février, leur troisième jour de mobilisation pour exiger la réouverture de la chaîne de télévision LCF (La chaîne du futur) et de la radio City FM, qui appartiennent au groupe Sud Media. Et cette fois, parmi les manifestants, quelques responsables politiques venus témoigner de leur attachement à la liberté d'expression.

Dans la foule de manifestants qui prend le départ du siège de LCF et de City FM, un homme, écharpe en bandoulière. Il chemine avec les marcheurs jusqu'au carrefour de Lomégan à partir duquel la police empêche la marche de progresser.

C'est le député de Lomé commune, Alphonse Kpogo, membre de l'Alliance nationale pour le changement. « Je me souviens comment la radio Légende FM été fermée ! Et cette fois-ci [c'est au tour de] LCF et City FM ! Tout ce qui s'apparente à l'injustice, moi je m'y oppose ».

Le député n'était pas le seul politique dans la foule. Des membres de la Convention démocratique des peuples africains étaient présents. La liberté d'expression est en danger, disent-ils, il faut se lever et dire c'est en assez. «

C'est une question de liberté d'expression, c'est pour cela que nous sommes là et nous serons là tant que cette liberté d'expression sera en danger ! Ca a commencé depuis longtemps et ça va continuer si on ne se lève pas pour dire 'assez !'», témoigne l'un d'eux.

La marche a été arrêtée au carrefour de Lomégan, empêchée par les forces de l'ordre d'aller jusqu'au terme prévu de la manifestation, le siège de la HAAC, la Haute autorité de l'audiovisuel et de la Communication. Des syndicats de presse prennent alors la parole pour appeler à plus de mobilisation.

Les organisations de la société civile annonce une plus grande manifestation le 25 février si les chaînes LCF et City Fm restent toujours fermées.