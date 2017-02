Rwanda: Exemple à suivre

On vous l'apprenait hier. Le Rwanda a reçu 52 candidatures étrangères pour le poste vacant de… Plus »

'Le Togo a énormément à apprendre du Rwanda en matière de réformes institutionnelles, constitutionnelles et administratives susceptibles de concourir à une meilleure gestion de la chose publique fondée sur le partage et le consensus', a indiqué Awa-Nana Daboya, la présidente du HCRRUN, soulignant que la construction de l'Etat de droit, le renforcement de la cohésion nationale et les réformes ne pouvaient se faire sans une adhésion des Togolais.

Depuis le début de la semaine, une délégation d'experts rwandais se trouve à Lomé. Elle a rencontré les responsables de la commission de réflexion sur les réformes, des représentants de la société civile, des membres du gouvernement et l'exécutif du HCRRUN (Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale).

Raison pour laquelle, les autorités ont souhaité bénéficié de l'expertise de Kigali en matière de réconciliation et de réformes politiques et institutionnelles.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.