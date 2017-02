Congo-Kinshasa: Le chef de la secte Bundu dia Kongo et des adeptes toujours encerclés

Pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, le problème qui oppose Bundu dia Kongo aux autorités est purement judiciaire. Aucune raison donc pour ces personnes - des vieux, des femmes et même des enfants - de rester cloîtrer dans cette maison. « Vous ne pouvez pas retenir des otages et chercher à négocier.

Jeudi après-midi, la police congolaise encerclait toujours pour le troisième jour la résidence du chef spirituel d'une secte politico-religieuse. Depuis lundi, les autorités congolaises disent vouloir perquisitionner différents lieux liés à la secte Bundu dia Kongo et vouloir interroger son chef Ne Muanda Nsemi. En cause, selon les autorités, une série d'attaques meurtrières perpétrées par ce mouvement au Kongo-Central en janvier dernier.

