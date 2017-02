Un site a été affecté initialement pour abriter le centre et l'entreprise nationale de génie civil a été chargée de l'aménager et définir les spécialités de formation mais la réalisation a butté dès les premières étapes contre des difficultés liées au statut juridique du site proposé, a-t-il poursuivi assurant que les efforts se poursuivaient pour trouver un autre site devant abriter le centre.

"La Sonatrach comme les grandes compagnies pétrolières mondiales encadre sa politique commerciale selon plusieurs indicateurs objectifs visant à gagner de plus grandes parts du marché des hydrocarbures marqué par une concurrence féroce", a soutenu le Premier ministre estimant que la création de la filiale londonienne traduisait la volonté du groupe de conforter son positionnement et sa compétitivité.

A une question du même membre du Conseil de la nation pour savoir pourquoi cette filiale n'a pas été intégré à la société algérienne de transport maritime des hydrocarbures et produits chimiques (SNTM Hyproc) basée à Oran, M. Sellal a répondu que la filiale de Sonatrach à Londres était de droit britannique et devait se soumettre à la législation en vigueur dans ce pays.

La flotte de cette filiale est composée de deux grands GPliers "Reggane" et "Djanet" avec une capacité de 84.000 M3 chacun et trois autres "Adrar", "Ghoud Enouss" et "Hassi Messaoud" d'une capacité moyenne allant jusqu'à 59.000 M3 chacun, a-t-il dit.

La création de la filiale de Londres visant la commercialisation du Gaz en Europe était motivée par les marges bénéficiaires très encourageantes et par le déficit en matière d'approvisionnement et de capacités d'importation.

Alger — Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a indiqué jeudi à Alger que la création, en 1989, de la filiale de Sonatrach à Londres pour la commercialisation du gaz vers l'Europe était motivée par les marges de bénéfice intéressantes et le déficit en matière d'approvisionnement et de capacités d'importation.

