Algérie: Tebboune préside les travaux de la 99e session du CNES de la Ligue arabe

Le Caire — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi au Caire la réunion de la 99ème session du Conseil économique et social de la Ligue arabe, consacré au débat d'importantes questions relatives à l'action socio-économique arabe commune.

L'ordre du jour de cette session qui se déroule avec la participation de ministres de l'économie, des finances et du commerce des pays arabes en présence des représentants de différentes organisations arabes spécialisées, comprend d'importants points relatifs à l'action socio-économique arabe commune, notamment la définition des éléments du dossier économique et social à présenter au prochain sommet arabe prévu en Jordanie.

Les participants s'attèllent à discuter de l'évolution de la zone arabe de libre-échange et l'Union douanière arabe, outre la coopération entre la Ligue Arabe et l'ONU au volet socio-économique, le suivi de la mise en œuvre des décisions du IXème sommet arabo-africain tenu à Malabo (Guinée Equatoriale) et le dossier des 'investissements dans les pays arabes ainsi que le projet des ceintures verte dans les pays arabes.

Au volet social, le Conseil aborde "plusieurs questions importantes" à l'instar des axes de coopération arabe et internationale, du parlement arabe pour enfants et du plan d'éducation dans les zones de conflit et sous occupation dans le monde arabe.