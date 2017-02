L'Union africaine (UA), les Nations unies (ONU), l'Union européenne (UE) et l'Organisation internationale de la… Plus »

Toute chose qui n'augure rien de bon pour la RDC où la violence semble la chose la mieux partagée. Car, quand ce ne sont pas des rebelles venus d'on on ne sait où qui massacrent les populations innocentes, ce sont des manifestations de rue qui dégénèrent en bain de sang, comme ce fut le cas les 19 et 20 septembre 2016 où près d'une cinquantaine de personnes avaient perdu la vie.

A preuve, le Premier ministre, Samy Badibanga, et les siens se sont toujours montrés hostiles à cet accord, si fait qu'ils refusent de le signer. Conséquence, le temps passe. Mais on tourne en rond, on attermoie. Or, le pays doit aller aux élections en fin décembre pour élire le successeur du président Joseph Kabila.

L'impasse sur la mise en œuvre de l'accord politique de la Saint Sylvestre, en RDC, commence à inquiéter plus d'un. En effet, dans un communiqué conjoint publié le 16 février dernier, les Nations unies, l'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et l'Organisation internationale de la Francophonie (IIF) se sont dit « préoccupées par le risque de saper la volonté politique qui a permis la signature » dudit accord.

